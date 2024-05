Группа Blur анонсировала документальный фильм о своем воссоединении

Брит-поп-коллектив Blur представил трейлер документальной картины blur: To The End, посвященной возвращению музыкантов после долгого перерыва и выпуску альбома The Ballad of Darren (2023).

© Звук

В видеоанонсе проекта, снятого режиссером Тоби Л., оказались кадры с концертов группы, моменты студийной работы и живого общения между участниками Blur. Автор ленты охарактеризовал ее так: «Интимный взгляд на взаимоотношения, мотивацию, смертность и долговременную дружбу, обнаруживающий новое завоевание, которое нужно совершить вместе».

Алекс Джеймс, бас-гитарист Blur

«Мы почти не общались последние 10 лет… <…> Но вот что замечательно: как только мы вчетвером собираемся в одной комнате, все точно так же, как когда нам всем было по 19».

blur: To The End окажется в кинотеатрах 19 июля.

В июле 2023-го Blur представили девятую пластинку The Ballad of Darren, ставшую для них первой за восемь лет. В апреле фронтмен команды Деймон Албарн предположил, что концерт на фестивале Coachella — последний в карьере легенд.

Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки

Группа Blur выпустила девятый студийный альбом The Ballad of Darren

Лиам Галлахер назвал свою любимую песню Blur

Вышел трейлер документалки о The Beatles «Let It Be»