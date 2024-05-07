Раскрыт гонорар Анжелики Варум за корпоратив

Российская певица Анжелика Варум зарабатывает от полутора до двух миллионов рублей за выезд на корпоратив. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Анжелика Варум профессионал своего дела, все-таки звезда, у нее есть хиты, и она по сей день зарабатывает хорошие деньги и без Леонида [Агутина]», — отметил продюсер.

Дворцов отметил, что на сегодняшний день гонорары артистки можно назвать «приличными».

«От 700-800 тысяч рублей за 45-минутную программу. Выезд, какие-то корпоративы – полтора-два миллиона рублей», — сказал он, отметив, что исполнительница может зарабатывать и без супруга.

Раскрыт гонорар Лолиты за частные выступления после «голой вечеринки»

Ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получил рекордный гонорар за выступление на корпоративе в Дубае в новогоднюю ночь на 2022 год.