Умер грэмминосный композитор Билл Холман

Американский композитор Билл Холман скончался в возрасте 96 лет. Музыкант трижды получал премию «Грэмми»: за аранжировки джазовых композиций Билли Стрэйхорна Take The 'A' Train и Телониуса Монка Straight, No Chaser, а также за собственное сочинение A View From The Side.

О смерти Холмана сообщает издание Marlbank.

Уиллис Леонард «Билл» Холман родился в 1927 году в Калифорнии. Инженер по образованию, он тем не менее увлекался музыкой с детства и решил сфокусироваться на творчестве в конце 1940-х. Холман поступил в музыкальный колледж в Уэстлейке и прошел прослушивание на место тенор-саксофониста у Стэна Кентона, руководителя джазового оркестра. Впоследствии артист сотрудничал с бэндом около 27 лет, работая в качестве композитора и аранжировщика.

Холман также сочинял для других джазовых коллективов и работал с десятками звезд жанра — от Тони Беннетта и Бадди Рича до Эллы Фицджеральд и Натали Коул.