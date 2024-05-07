Рэпер Ty Dolla $ign намекнул на четвертый совместный альбом с Канье Уэстом
Хип-хоп-артист Ty Dolla $ign дал поклонникам надежду на выход четвертой совместной работы с Канье Уэстом после серии альбомов VULTURES.
«Возможно, четыре, кто знает», — поделился музыкант в интервью YouTube-блогеру Виталию Здоровецкому.
Кроме того, артист заявил, что вторая часть проекта VULTURES выйдет уже в скором времени.
«В любой день. Это может быть завтра», — уточнил Ty Dolla $ign.
Релиз второй пластинки рэперов должен был состояться 8 марта, затем перенесся на 3 мая, но также сорвался. Недавно артисты представили клип на трек TALKING из альбома VULTURES 1, в котором снялась дочь Йе — Норт Уэст.
Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки
Канье Уэст и Ty Dolla $ign выпустили еще один клип на трек TALKING с Норт Уэст
Канье Уэст случайно рассекретил дату выхода альбома Vultures 2