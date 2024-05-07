Ty Dolla $ign намекнул на четвертый совместный альбом с Канье Уэстом

Хип-хоп-артист Ty Dolla $ign дал поклонникам надежду на выход четвертой совместной работы с Канье Уэстом после серии альбомов VULTURES.

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«Возможно, четыре, кто знает», — поделился музыкант в интервью YouTube-блогеру Виталию Здоровецкому.

Кроме того, артист заявил, что вторая часть проекта VULTURES выйдет уже в скором времени.

«В любой день. Это может быть завтра», — уточнил Ty Dolla $ign.

Релиз второй пластинки рэперов должен был состояться 8 марта, затем перенесся на 3 мая, но также сорвался. Недавно артисты представили клип на трек TALKING из альбома VULTURES 1, в котором снялась дочь Йе — Норт Уэст.

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