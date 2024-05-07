Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, частично удовлетворившего иск его бывшей супруги Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание их общих несовершеннолетних детей.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

— Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П. В., — сказано в картотеке.

Между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжаются судебные разбирательства. Актриса пытается добиться от Прилучного алиментов на содержание их общих детей — сына Тимофея и дочери Мии. 24 апреля в Головинском суде состоялось третье и последнее заседание по этому делу, в рамках которого иск Муцениеце был удовлетворен частично.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году, но не смогли сохранить дружеские отношения. Общие дети не только не сближают бывших супругов, но и часто становятся камнем преткновения. При этом бывшие супруги часто посещают судебные разбирательства. В ноябре прошлого года артистка обвинила экс-супруга в том, что он не выплачивает их общим детям алименты. Кроме того, Муцениеце не раз рассказывала об агрессии со стороны Прилучного и его пьянстве.