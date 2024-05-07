Амаяку Акопяну запретили посещать казино в США

Заслуженный артист России, известный иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что ему запретили посещать казино в США из-за карточных трюков. Его слова приводит MK.RU.

В 1988 году иллюзионист отправился в США представлять СССР в международной программе. Его попросили выступить и показать трюки с картами. По словам Акопяна, импресарио разрешил ему брать за это деньги.

Артист решил показать зрителям версию «трех наперстков».

«Берется три карты, кладутся лицом вниз, хаотично все это размешивается на столе… Я говорю: "Уважаемая публика, кто найдет положение дамы, тому даю 20 долларов. Если не угадаете, то платите мне пять долларов"», — вспомнил он.

По словам Акопяна, сначала он поддавался публике, а после того, как смог привлечь внимание большого количества людей, артист перестал им подыгрывать. Затем охранник вызвал главного менеджера, и фокусника увели. Иллюзионист смог заработать около четырех тысяч долларов, большую часть из которых вернули посетителям казино.

«Я хотел и эту [оставшуюся] тысячу долларов отдать в пользу компании. Но у меня деньги не взяли. Сказали, что меня внесли в черные списки: с тех пор все казино Америки для меня оказались закрыты», — поведал он.

Ранее Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Он сообщил, что много лет страдает от проблем с позвоночником и пьет обезболивающие препараты.