Камила Кабельо анонсировала новый альбом

Кубино-американская поп-артистка Камила Кабельо объявила о выпуске новой пластинки под названием C, XOXO. Четвертый полноформатник исполнительницы увидит свет 28 июня.

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В марте певица выпустила первый сингл из альбома — I Luv IT, записанный при участии рэпера Playboi Carti и семплирующий песню Gucci Mane «Lemonade». В треке Камила экспериментирует с жанром гиперпоп.

На обложке предстоящего релиза артистка с окрашенными в светлый цвет волосами облизывает синий леденец.

Кабельо приобрела известность в 2012 году благодаря участию в шоу талантов The X Factor в составе группы Fifth Harmony. В 2016-м девушка начала сольную карьеру.

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