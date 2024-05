Лана Дель Рей назвала свою любимую песню из нового альбома Тейлор Свифт

Любимый новый трек Тейлор Свифт у Ланы Дель Рей — Who’s Afraid of Little Old Me?. Об этом артистка рассказала на мероприятии Met Gala 2024.

© Звук

В десятой композиции из свежего релиза Свифт The Tortured Poets Department артистка критикует насмешки и слухи, с которыми сталкивалась на протяжении карьеры.

В феврале Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом под названием Lasso. Пластинка увидит свет в сентябре этого года. Тем временем новая работа Тейлор распродалась на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня. Недавно обеих исполнительниц раскритиковала Кортни Лав.

