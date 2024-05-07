Ивлеева показала, как смотрит инаугурацию Путина

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева посмотрела торжественную церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Знаменитость опубликовала видео в Telegram-канале.

Анастасия Ивлеева показала, как сидит на диване и смотрит по телевизору прямую трансляцию инаугурации Владимира Путина. Блогерша улыбалась, слушая речь президента России.

«Оля, ты же смотришь?» — написала под роликом Ивлеева.

Скорее всего, блогерша обратилась к певице Ольге Бузовой, которая в марте пристыдила ее за то, что она раньше никогда не смотрела послание президента Владимира Путина.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России и рассказала об отношении к президенту.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.