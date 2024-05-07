Сукачев отказался выступать в регионах РФ после обвинений в мошенничестве

Рок-музыкант Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после скандального срыва тура и обвинений в мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист уделяет все внимание своему спектаклю в театре «Современник» и готов петь исключительно на корпоративах.

По информации канала, Сукачев снизил стоимость частного выступления с 9 до 7 млн рублей. За эту сумму он готов приехать со своей группой и сыграть в любом месте. При этом гастролей в ближайшее время рок-исполнитель не планирует.

Напомним, что в середине апреля фанаты обвинили Сукачева и его коллектив в мошенничестве из-за отмены шести концертов в регионах РФ и невозврата денег за билеты. Выяснилось, что причиной срыва стали действия компании «Бест ивентс Раша», занимавшейся их организацией. Она пообещала коллективу лучшие условия, однако не приобрела билеты, не забронировала номера, не арендовала транспорт и не нашла оборудование.

Кроме того, на купленных зрителями билетах оказались указаны разные фирмы, принадлежащие директору «Бест ивентс Раша». По этой причине фанатам не вернули за них деньги. Сам Сукачев вернул предоплату за выступления сразу как узнал об их отмене.