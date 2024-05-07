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«Три дня дождя» исполнили трек на концерте 20 раз, побив рекорд Трэвиса Скотта

Рок-группа «Три дня дождя» побила мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на шоу. На фестивале IZBA FEST артисты сыграли хит «Отпускай» (2022) 20 раз.

«Три дня дождя» исполнили трек на концерте 20 раз, побив рекорд Трэвиса Скотта
© Звук

Вместе с вокалистом коллектива Глебом Викторовым композицию исполнял основатель лейбла IZBA Сергей Slem, а в финале музыкант позвал на сцену фанатов и спел с ними, сообщает МУЗ-ТВ.

Ранее подобный рекорд принадлежал рэперу Трэвису Скотту, который в 2017 году на концерте в Оклахоме сыграл трек goosebumps (2016) 14 раз подряд, а в конце 2023-го спел FE!N (2023) 15 раз в Нью-Йорке.

В марте «Три дня дождя» представили фит с певицей polnalyubvi — «Температура».

Шоу-бизнес
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