«Три дня дождя» исполнили трек на концерте 20 раз, побив рекорд Трэвиса Скотта

Рок-группа «Три дня дождя» побила мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на шоу. На фестивале IZBA FEST артисты сыграли хит «Отпускай» (2022) 20 раз.

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Вместе с вокалистом коллектива Глебом Викторовым композицию исполнял основатель лейбла IZBA Сергей Slem, а в финале музыкант позвал на сцену фанатов и спел с ними, сообщает МУЗ-ТВ.

Ранее подобный рекорд принадлежал рэперу Трэвису Скотту, который в 2017 году на концерте в Оклахоме сыграл трек goosebumps (2016) 14 раз подряд, а в конце 2023-го спел FE!N (2023) 15 раз в Нью-Йорке.

В марте «Три дня дождя» представили фит с певицей polnalyubvi — «Температура».