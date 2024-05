Фанаты Билли Айлиш возмутились стоимостью билетов на концерты

Поклонники американской певицы Билли Айлиш возмутились стоимостью билетов на ее концерты в рамках грядущего тура. Под публикацией анонса концертов в соцсетях множество негативных комментариев.

Певица отправится на гастроли в сентябре 2024 года. Тур будет в поддержку третьего альбома Hit Me Hard and Soft, выход которого планируется 7 мая.

Люди в комментариях жалуются на то, что стоимость билетов на концерт превышает 10% их зарплаты. Однако, отмечают «Известия», высокая цена не повлияла на спрос. Так, на сайте по продаже билетов ticketmaster осталось всего семь билетов на концерт в Амстердаме, который состоится через год - 4 мая 2025 года. Цена оставшихся билетов - 120-370 евро. На выступление Айлиш в Барселоне, которое состоится 14 июня 2025 года, осталось 40 билетов стоимостью от 125-408 евро. Тур певицы начнется 29 сентября 2024 года в Квебеке (Канада).

Ранее Айлиш завоевала премию «Оскар» за композицию What Was I Made For? к фильму Греты Гервиг «Барби», напоминает RT.