Билан перестал скрывать обручальное кольцо

Певец Дима Билан спровоцировал новую волну разговоров о его личной жизни. Предпочитающий не рассказывать о своих романах артист неожиданно перестал прятать кольцо на безымянном пальце, которое сильно похоже именно на обручальное. Он даже не стал его снимать на съемках шоу «Маска».

В начале мая состоялся финал одного из самых популярных проектов телеканала НТВ, на котором определился победитель. Им стал Енот – певица Севиль. Однако не только к ней было приковано внимание зрителей в последнем выпуске сезона. Многие также заметили интересную деталь в образе одного из членов жюри, а именно кольцо на том самом пальце у Димы Билана.

Из-за появления ювелирного украшения появилось немало слухов о том, что певец, наконец, женился. Хоть и сделал это тайно. Правда, даже если это и произошло, догадок о том, кто же смог покорить сердце исполнителя, у фанатов нет. На мероприятиях Билан не появляется в компании спутниц, да и с журналистами не делится подробностями романов.

© Кадр из шоу "Маска" на НТВ

Однако не так давно поклонники начали говорить о том, что у Димы могут быть отношения с победительницей «Новой Фабрики звезд» Гузель Хасановой. Впрочем, слухи артист не комментировал.

Ранее Дима Билан и Сергей Шнуров устроили перепалку в эфире шоу «Новая Фабрика звезд».