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Тайная свадьба? Дима Билан перестал скрывать обручальное кольцо

Певец Дима Билан спровоцировал новую волну разговоров о его личной жизни. Предпочитающий не рассказывать о своих романах артист неожиданно перестал прятать кольцо на безымянном пальце, которое сильно похоже именно на обручальное. Он даже не стал его снимать на съемках шоу «Маска».

Билан перестал скрывать обручальное кольцо
© РИА Новости

В начале мая состоялся финал одного из самых популярных проектов телеканала НТВ, на котором определился победитель. Им стал Енот – певица Севиль. Однако не только к ней было приковано внимание зрителей в последнем выпуске сезона. Многие также заметили интересную деталь в образе одного из членов жюри, а именно кольцо на том самом пальце у Димы Билана.

Из-за появления ювелирного украшения появилось немало слухов о том, что певец, наконец, женился. Хоть и сделал это тайно. Правда, даже если это и произошло, догадок о том, кто же смог покорить сердце исполнителя, у фанатов нет. На мероприятиях Билан не появляется в компании спутниц, да и с журналистами не делится подробностями романов.

© Кадр из шоу "Маска" на НТВ

Однако не так давно поклонники начали говорить о том, что у Димы могут быть отношения с победительницей «Новой Фабрики звезд» Гузель Хасановой. Впрочем, слухи артист не комментировал.

Ранее Дима Билан и Сергей Шнуров устроили перепалку в эфире шоу «Новая Фабрика звезд».

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