Ким Кардашьян напугала фанатов очень узкой талией

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян напугала поклонников очень узкой талией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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43-летняя Ким Кардашьян посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, который прошел 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда реалити-шоу выбрала наряд британского модельера Джона Гальяно. Бизнесвумен позировала перед фотографами в серебристом платье с экстремально узким корсетом и прозрачной юбкой, которое было украшено цветами. Ким Кардашьян также надела серый укороченный кардиган с катышками, туфли на платформе и кольцо. Интернет-пользователи были шокированы узкой талией знаменитости.

«Сколько ребер ей удалили?», «К концу ночи она будет в больнице. Ей удалили одно ребро или два?», «Мне интересно, как она дышит в этом корсете», «С ее ребрами все в порядке?», «Вот это талия!», «Ты можешь дышать?» — писали поклонники в X (бывший Twitter).

В сентябре 2023-го стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма – младшего. В феврале журналисты сообщили, что отношения знаменитостей «становятся серьезными». Однако в марте появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись. По словам инсайдера, они расстались из-за отсутствия чувств.