Певица Нюша объявила о разводе с мужем

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов решили развестись после семи лет брака, но собираются остаться в хороших отношениях и совместно воспитывать двоих детей. Об этом пишет «СтарХит».

Нюша подчеркнула, что с мужем они уже «давно не вместе», но только сейчас решили сообщить о разладе в семье.

«С большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — заявила певица.

В свою очередь бизнесмен отметил, что их отношения с Нюшей «были и остаются близкими», они «все знают друг про друга» и совместно решили продолжить путь отдельно.

«Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — заметил он.

Нюша и Сивов поженились в 2017 году. У пары двое детей — дочь Симба-Серафима и сын Саффрон. У бизнесмена есть еще двое детей от прошлого брака — певица говорила, что смогла с ними подружиться. В 2022 году Нюша публично призналась, что муж ей изменил во время ее второй беременности.