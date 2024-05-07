Журналистка Ксения Собчак заявила, что певица Нюша хочет стать гуру моды

Около двух лет назад стало известно, что в семье певицы Нюши произошла измена. Поначалу супруги не раскрывали подробности, но позже оба заговорили о проблеме. В одном из интервью певица призналась, что муж изменил ей во время второй беременности. Игорь Сивов не стал отрицать, что поступил плохо. Но был уверен, это стало толчком для развития отношений. «Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация», — говорил бизнесмен. Но в конце прошлого года вновь все стали говорить о расставании супругов. Дело в том, что Нюша удалила из социальной сети все фотографии с Сивовым. Кроме того, она путешествовала без детей и мужа, что заставило публику думать о разводе. Нюша и Игорь опять же молчали, поэтому, что происходило в семье никто не догадывался. Но сегодня Нюша решила окончательно поставить на этом точку. «Пришло время поделиться с вами новостью. Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Хочется отметить, что между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Решение было принято взаимно», — призналась певица. Игорь тоже прокомментировал расставание с матерью его младших детей. «Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Проживаем изменения в отношениях, в своих проявлениях миру, в честности к себе. Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — отметил бизнесмен. Напомним, что Нюша и Игорь поженились в 2017 году. Интересно, что певица закрутила роман с Сивовым, когда он был еще женат. У бизнесмена есть дети от первого брака. Артистка родила ему дочь Серафиму-Симбу в 2018 году. Спустя три года на свет появился второй ребёнок — сын Саффрон. Фото: социальные сети.