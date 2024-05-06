Российский юморист, звезда шоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолвке с актрисой Катериной Ковальчук. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он опубликовал видео с возлюбленной.

В ролике можно увидеть, как Харламов едет в машине вместе с Ковальчук. В какой-то момент он показывает кольцо на ее руке, которое похоже на помолвочное.

«Тили-тили-тесто», — подписал он кадры.

Пользователи сети предположили, что юморист сделал актрисе предложение.

«Жених и невеста», «Будьте счастливы, Гарик!», «Поздравляю!» — писали они.

Харламов впервые появился на публике с Ковальчук в июне 2021 года. Они вместе посетили футбольный матч между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, их роман начался в 2020 году. В феврале 2024 года юморист сообщил, что расстался с возлюбленной. Однако через некоторое время стало известно, что они снова начали встречаться.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была администратор ночного клуба Юлия Лещенко. Второй женой юмориста стала актриса Кристина Асмус, у которой от него есть дочь Анастасия.