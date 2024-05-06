Сябитова оценила идею знакомств на портале «Госуслуг»

Телеведущая Роза Сябитова не поддержала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о создании специального отдела на портале «Госуслуги» для знакомств. Своими мыслями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

© Газета.Ru

Сябитова считает, что есть вещи, которые не стоит смешивать. Она напомнила, что «Госуслуги» предназначены для определенных целей. Поэтому, как считает знаменитость, не надо «усложнять» портал. При этом она поддержала идею создания новых сайтов для знакомств в России.

По мнению Сябитовой, стоит создать новые площадки, которые могли бы контролировать. Телеведущая считает нужным помогать знакомиться людям для поиска партнера.

«Я в этом плане готова помочь. Можно взять крупных провайдеров, которые зарекомендовали себя, договориться и сделать это совместными усилиями», — поделилась сваха.

6 мая Виталий Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Свое обращение он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.