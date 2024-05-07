За что раскритиковали новый альбом Дуа Липы Radical Optimism

Вышел третий альбом албано-британской поп-певицы Дуа Липы, получивший название Radical Optimism. Лонгплей, который должен был стать одним из главных хитов года и мог бы претендовать на «Грэмми» наравне с Бейонсе и Тейлор Свифт, по факту подвергается критике и награждается титулами вроде «Провал года». Читайте нашу рецензию на альбом Radical Optimism, и мы объясним, как так получилось.

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Предыстория

Начнем издалека: свою дебютную пластинку, названную именем певицы, Дуа выпустила в 2017-м. Лонгплей помог артистке громко заявить о себе и поставить в трофейный шкаф награду «Британский прорыв года». Следующий альбом Future Nostalgia принес певице еще больше успеха: его называли флагманом возрождения интереса к диско и старой танцевальной музыке. За него артистка получила «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом», хотя лонгплей был также указан в категории «Альбом года». И тем не менее первая награда «Грэмми» — это всегда особенное событие.

О том, что Дуа Липа наконец-то выпускает новый альбом, стало известно в марте 2024-го. До этого певица радовала поклонников синглами Houdini, Training Season и Illusion — на каждый из них выходили клипы. Треки, конечно, не достигали рекордных прослушиваний и все же привлекли к Дуа столь необходимое ей внимание.

Чего ждали от Radical Optimism?

Говоря о грядущей пластинке, певица красочно расписывала концепцию «радикального оптимизма». Согласно ей любые жизненные треволнения и штормы можно — и даже нужно — встречать с улыбкой на лице. Одним словом, Дуа стала тем самым человеком, который может прописать человеку с диагностированной клинической депрессией «больше улыбаться».

Описывая звучание пластинки, артистка обещала «отойти от звука Future Nostalgia» и обратиться к эре 70-х. В частности, ее восхищал психоделический поп. Чтобы добиться подобной перемены в стиле, артистка пригласила в студию Кевина Паркера — мегамозга, стоящего за проектом Tame Impala, — Дэнни Ли Харла (работал с Кэролайн Полачек), Эндрю Уайатта (любимчик Пола Маккартни) и ряд других профессиональных музыкантов. Дуа подчеркивала, что добавит в аранжировки больше «живых инструментов», чтобы придать еще больше энергетики своим живым выступлениям.

Однако не успел альбом выйти, как на него посыпался шквал критики. Десятки музыкальных изданий назвали лонгплей провальным, хотя нашлись и те, кто все понял и оценил идею Дуа по достоинству.

Критики правы? Radical Optimism правда так плох?

На радость пессимистам, альбом действительно понравился не всем. Любители все покритиковать припомнили Дуа обещания «воздать должное рейв-культуре Великобритании». Выходит, певицу подвела промокампания. Никто из ее команды не предупредил Дуа, что обещания нужно выполнять. Или, по крайней мере, не уподобляться политикам, красочно расписывая свои предвыборные кампании и подсовывая вместо молочных рек воду из обыкновенного крана.

К тому же проблемы многих критиков именно в ожиданиях. Слушая синглы в поддержку Radical Optimism, можно было легко предугадать, что весь альбом будет танцевальным и что фразы про «психоделический поп» были сказаны скорее для красного словца. Представьте, что вы ничего такого не читали, и послушайте альбом так, как если бы он был «одним из самых ожидаемых поп-релизов года». Потому что по факту так оно и есть.

Команда продюсеров как минимум подарила Дуа одно: разнообразие. Споры о том, что музыка Тейлор Свифт в ее новом альбоме однообразна, не утихают даже спустя несколько недель после премьеры. Многие уверены, что именно монотонность и некоторая степень мешанины стали причиной, по которой пластинку просто не понимают. С Дуа таких проблем не возникает. Radical Optimism длится всего 36 минут и пропагандирует одну и ту же идею уважения к себе и благодарности даже к тем, кого сложно назвать другом. Ее идея понятна, ясна и лаконично выражена.

Да, ее звук действительно почти не изменился. Появление в альбоме живых инструментов минимально, но его все равно достаточно, чтобы отметить эволюцию Дуа как артистки.

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Не исключено также, что артистка предвидела критику и поэтому поместила на обложку альбома кокетливый акулий плавничок. Она сама взирает на него невозмутимо, как и подобает заявленной концепции. Что бы ей ни сказали, ее это не будет волновать.

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