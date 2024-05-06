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Шаляпин описал Пугачеву словами «наглая тетка»

Российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.pro.

Певец Прохор Шаляпин назвал Пугачеву наглой теткой
© globallookpress.com
«Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! Пусть сидят себе. Все получили. Все потеряли. Все! Следующая страница истории», — высказался артист.

По мнению Шаляпина, не следует уделять певице внимание.

«Хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили ее в покое. Уехала. Пусть! Бог с ней. Пусть сидит уже, и не трогайте ее», — заключил он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев спрогнозировал появление в России преемницы Аллы Пугачевой.

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