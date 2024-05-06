Агузарова спела в переходе в Москве

Певица Жанна Агузарова в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила подписчиков с Пасхой и опубликовала видео, на котором поет в подземном переходе в Москве отрывок из своей новой композиции: «Релакс от дум, релакс от мыслей». 61-летняя исполнительница попросила поклонников не обращать внимания на ее заметно округлившийся живот, пояснив, что надела две небольшие сумки под пальто.

Не отказываю себе в удовольствии попеть в переходах, это у меня с юности, особенно когда нет народа. Акустика классная потому что. И вообще таинственно. Не делайте замечание, что у звезды выросло брюшко. Это два «напузничка», поясные сумки создали объем, — пояснила Агузарова.

В августе 2023 года Агузарова сообщила, что записала новую композицию «На черном небе звезды» о «волшебных августовских звездопадах». Исполнительница назвала песню шедевром, а также поздравила россиян с Медовым Спасом и Ореховым Спасом, который отмечается 29 августа.

Ранее сообщалось, что Агузарова тщательно скрывает свою настоящую биографию. Из рассказов друзей певицы известно, что она окончила школу в Новосибирской области и стала учиться в ПТУ на маляра. Эксцентричная и яркая, она сумела войти в богемные круги и в 1983 году стала солисткой группы «Браво», в которой спела свои главные хиты: «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель» и «Кошки».