Сестра Фриске продает кафе на Шри-Ланке

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продает общий бизнес с бывшим мужем Сергеем Вшивковым.

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Фриске рассказала, что она и экс-супруг выставили на продажу свой серферский бар под названием Line Up Cafe из-за отсутствия возможности заниматься им. Кафе находится на островном государстве Шри-Ланка. Проблемы с бизнесом начались во время эпидемии коронавируса.

«Из-за пандемии все полетело к чертям... Хотя за 1,5 года нашей работы мы выходили в три лучших заведения на юге Шри-Ланки!» — поделилась блогерша.

Фриске и Вшивков открыли общий бизнес в 2018 году. Бар был расположен в небольшом курортном поселке Велигама в южной части острова. Заведение работало в курортные сезоны.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.