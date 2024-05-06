Популярная блогерша объяснила нежелание рожать за границей

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина), четыре месяца назад ставшая матерью, объяснила свое нежелание рожать за границей. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

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Собчак поинтересовалась у Смоловой, почему она не отправилась на роды в другую страну, как это делают многие публичные личности.

«Во-первых, если и уезжать куда-то, то надо уезжать заранее. Федя (муж блогерши, футболист Федор Смолов — прим. «Ленты.ру» бы не смог заранее со мной улететь, потому что у него работа. Одна я бы это не вывезла», — рассказала блогерша.

Смолова добавила, что доверяет перинатальной российской медицине.

В ноябре 2023 года стало известно, что у Смоловых родилась дочь. Футбольная команда «Динамо», за которую играет спортсмен, поздравила молодых родителей. Смолов и Истомина поженились в июне 2023 года.

Истомина стала известна благодаря YouTube-шоу «Подруги». В нем обсуждались темы, связанные с сексуальным просвещением и личной жизнью участниц проекта. В настоящее время блогерша занимается каналом «Справиться проще», посвященным ментальному здоровью.