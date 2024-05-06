Финские музыканты призвали жителей страны отказаться от просмотра «Евровидения»

Музыканты призвали не смотреть трансляцию «Евровидения» финского общественного вещателя Yle, отказавшегося требовать отстранения Израиля от участия в конкурсе. Об этом со ссылкой на заявление Союза музыкантов Финляндии пишет РИА Новости.

Песенный конкурс пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Первоначально Тель-Авив отобрал для конкурса песню October Rain. Ее должна была исполнить 20-летняя певица Эден Голан. Однако организаторы отвергли композицию, так как усмотрели в ней политический подтекст — отсылки к нападению на Израиль палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Песня была переписана и получила название Hurricane.

При этом более полутора тысяч финских музыкантов обратились в адрес Yle с просьбой оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы Израиль был отстранен от участия в «Евровидении». Однако получили отказ.

«Поскольку в этом году на конкурсе «Евровидение» будет представлен Израиль, мы призываем всех финнов присоединиться к нам, бойкотировать конкурс и не смотреть его на этой неделе», - отмечается в письме Союза музыкантов.

Авторы письма уверены, что Yle попытался переложить ответственность за решение на EBU, чьи аргументы в пользу участия Израиля были неубедительными, несмотря на то, что мог потребовать отстранения израильского коллектива от участия в «Евровидении».

Напомним, что после удара ХАМАС Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью тысяч мирных жителей, в том числе детей.

Россия неоднократно призывала стороны остановить боевые действия. В марте Москва и Пекин заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции, которую представили США, поскольку в ней отсутствовало требование прекратить огонь в секторе Газа.