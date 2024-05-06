Экс-жену Данко с больным ребенком выгнали из церкви

Наталия Устюменко не смогла освятить куличи к Пасхе

Бывшая супруга исполнителя Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) накануне обратилась к подписчикам личного блога. Наталия Устюменко, в одиночку воспитывающая тяжелобольную дочь, не смогла посетить церковь. Как оказалось, неприятная ситуация произошла по большей части из-за домашних питомцев, которых женщина решила взять с собой в храм.

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По словам экс-возлюбленной певца Данко, две миниатюрные собачки породы пражский крысарик находились в коляске ее дочери. Наталия отметила, что девочка невероятно близка с питомцами, поэтому они всегда рядом с ней. Устюменко попросили покинуть территорию храма, заявив, что с четвероногими туда нельзя.

«Пришли освятить возле храма яйца и кулич в преддверии праздника. Нас выгнали с территории! С собаками нельзя! При том, что они только на Агате. Территория храма не для всех!» — рассказала женщина на странице своего блога.

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История Наталии Устюменко наделала немало шума среди ее поклонников. Пользователи Сети назвали эту ситуацию несправедливой и отметили, что в некоторых храмах даже животных окропляли святой водой.