Стало известно, когда Орбакайте выступит в России

Российская певица Кристина Орбакайте собирается начать давать корпоративы в России предстоящим летом — с 1 июня. Ее концерт пройдет в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, артистка планировала выступить в Кремле 8 мая, однако планы были отложены из-за скандала с ее матерью, певицей Аллой Пугачевой. Напомним, что она резко высказалась о гражданах РФ. По ее словам, «нормальные» люди в Россию возвращаться не планируют. Свое мнение она озвучила в социальных сетях.

Как пишет Mash, после июньского концерта Орбакайте готовится давать частные выступления в РФ за гонорар в 5,5 миллионов рублей и условия райдера.

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Ранее сообщалось, что Орбакайте отсудила пять тысяч рублей у организатора концертов из Южно-Сахалинска Николая Жданова.

Также ранее Mash сообщил, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Поводом послужила речь, произнесенная музыкантом на своем концерте в Дубае.