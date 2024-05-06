Боня похвасталась получением шенгенской визы

Телеведущая и модель Виктория Боня покидает Россию. Об этом знаменитость рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Виктория Боня заявила, что «у нее шикарная новость». Знаменитость получила шенгенскую визу спустя семь месяцев рассмотрения документов. По словам телеведущей, она скоро летит домой в Монако.

В апреле Виктория Боня привезла свою дочь Анджелину в Москву. Блогерша заявила, что не может вернуться в Монако, потому что пока не получила визу категории «D». Боня призналась, что ждет уже пять месяцев. По этой причине телеведущая решила временно остаться вместе с наследницей в столице России.

«Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской», — рассказала Виктория Боня.

Недавно телеведущая познакомила свою 12-летнюю дочь с московским метрополитеном. Виктория Боня также погуляла с наследницей по Парку Горького, а затем сходила с Анджелиной на мастер-класс по рисованию.