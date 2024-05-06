Киркоров объяснил, почему не отдал первое место в «Маске» Ани Лорак

Певец Филипп Киркоров в финале 12-го выпуска пятого сезона шоу «Маска» не отдал первое место исполнительнице Ани Лорак, скрывавшейся в костюме Кота, пишет The Vioce. Он назвал победительницей певицу Севиль Валиеву, выступавшую в маске Енота. Киркоров пояснил, что не хотел, чтобы его обвинили в коррупции из-за дружбы с Лорак.

То, что сегодня и все эти выпуски демонстрировал Енот — это было гениально. Но сегодня Кот... До этого выпуска я даже не догадывался, что там может быть она... Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту <...> Ты (Ани Лорак) не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место. Зато никто не обвинит меня в коррупции! — пояснил Киркоров.

В результате Лорак заняла второе место, на третьем оказалась Люся Чеботина в костюме Бабочки, на четвертом — резиденты Сomedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин, скрывавшиеся в образе Змея Горыныча. Ранее Киркоров опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с совладельцем компании «Ритуал-сервис» Олегом Шеляговым и его супругой Викторией. Подписчиков певца смутил выпуклый предмет, очертания которого видны сквозь серебристые штаны исполнителя. Часть поклонников назвала фотографию неприличной, другие же предположили, что артист просто положил в карман телефон.

Поклонники также начали шутить и предлагать свои версии того, что могло оказаться в штанах у Киркорова. Среди озвученных вариантов — огурец, таблетки от давления и микрофон. Известно, что фотография сделана с праздника по случаю 57-летия певца.