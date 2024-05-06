Шевчука проверят по статье о призывах к экстремизму после концерта в Дубае

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Поводом послужила речь, произнесенная музыкантом на своем концерте в Дубае, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Шевчуку также грозит запрет на въезд и концерты в Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечается, общественники обратились в Генпрокуратуру и в Минюст РФ.

Почему Шевчук остается в России, продолжая критиковать спецоперацию

Шевчук в перерыве между песнями завил, что все всегда заканчивается революцией. Он обратился к зрителям с призывом поддержать эту концепцию. На видеоролик, который начал распространяться в соцсетях, обратил внимание председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников.

«Он попросил Генпрокуратуру РФ проверить музыканта на предмет экстремизма. Плюсом — проверка будет и со стороны Минюста РФ. В случае выявления иностранного финансирования — Шевчука могут признать иноагентом», — подчеркивает Mash.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России.