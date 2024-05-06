Дрейк ответил на обвинения в педофилии

Рэпер Дрейк ответил на обвинения своего коллеги по хип-хоп-сцене Кендрика Ламара в педофилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В треке «Meet the Grahams» Ламар утверждает, что на лейбле Дрейка OVO записываются секс-преступники, а сам Дрейк якобы является «сертифицированным педофилом» и совращает юных девушек. Ламар высказал уверенность, что Дрейка вскоре подвергнут обыскам, как ранее Пи Дидди.

В ответной композиции «The Heart Part 6» Дрейк отверг выдвинутые обвинения. По его мнению, Кендрик Ламар насмотрелся «аналитических» видео в социальных сетях.

«Я никогда не спал с несовершеннолетними, но понимаю, почему тебя это беспокоит, мне против, я слишком уважаем для этого. Если бы я спал с юными девушками, меня бы арестовали — я достаточно знаменит», — отметил он.

Кроме того, Дрейк ответил на заявления Ламара о том, что у него есть тайная дочь.