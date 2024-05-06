Пугачева встретилась с украинской родней Галкина*

Люди говорят, что Алла Борисовна выиграла куш, когда решила выйти замуж за Галкина*. Генеральская семья, умная и образованная мать, дружелюбные родственники. Плюсом ко всему прочему было и то, что родители у Макса были очень богатыми, помогали сыну развиваться и устойчиво чувствовать себя на ногах. По сети ходит слух о том, что даже Алла Борисовна должна отцу и матери Максима за свое положение.

Сейчас узнать правду о том, помогали ли Галкины Пугачёвой завоевать место под солнцем на российской эстраде, уже сложно. Но интерес к семейной жизни сына родственники всегда проявляли. Когда-то он решил жениться и завести детей с Пугачёвой, те приехали толпой, чтобы посмотреть на великую певицу, которая теперь будет являться частью семьи. Кто бы мог подумать, что однажды они получат такое родство!

«Последние 15 лет мы не виделись, хотя Максим и Алла Борисовна не раз бывали у Шаровых в гостях. Кстати, когда в Днепропетровске узнавали, что они приехали, у дома чуть ли не полгорода собиралось – посмотреть на Примадонну и знаменитого земляка», — рассказывал в одном из старых интервью дядя Галкина.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации