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Бритни Спирс снова может попасть под опеку

В 2021 году певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца. Однако последние события показали, что, возможно, снова может попасть под опеку.

Бритни Спирс снова может попасть под опеку
© Соцсети

Поводом для этого могут стать события последних дней. По сообщению издания TMZ, певица подралась в отеле Chateau Marmont со своим бойфрендом, а после ссоры собиралась уехать домой только в одном одеяле.

«Ей следовало бы оставаться под присмотром. Серьезные проблемы психического здоровья, с которыми она борется, требуют существенной поддержки», — цитирует издание слова близкого окружения певицы.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс