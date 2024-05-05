Бритни Спирс снова может попасть под опеку
В 2021 году певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца. Однако последние события показали, что, возможно, снова может попасть под опеку.
Поводом для этого могут стать события последних дней. По сообщению издания TMZ, певица подралась в отеле Chateau Marmont со своим бойфрендом, а после ссоры собиралась уехать домой только в одном одеяле.
«Ей следовало бы оставаться под присмотром. Серьезные проблемы психического здоровья, с которыми она борется, требуют существенной поддержки», — цитирует издание слова близкого окружения певицы.