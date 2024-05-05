Бритни Спирс снова может попасть под опеку

В 2021 году певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца. Однако последние события показали, что, возможно, снова может попасть под опеку.

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Поводом для этого могут стать события последних дней. По сообщению издания TMZ, певица подралась в отеле Chateau Marmont со своим бойфрендом, а после ссоры собиралась уехать домой только в одном одеяле.