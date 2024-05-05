Галич рассказала о долгожданном подарке

На днях Ида Галич отмечала день рождения. Блогеру исполнилось 34 года. Праздновали именины в Сочи в компании самых близких подруг. Было много веселья, цветов и подарков. Но особо Ида отметила подарок, который сделали ей родители.

Иде вручили собрание сочинений русских классиков. Как оказалась, телеведущая давно мечтала о такой библиотеке, сообщает passion.ru.

«Я так хотела это собрание. Великие произведения, красивые переплеты, мягкие странички и шрифт, который мне подходит! Я так рада», — написала Галич в Телеграм-канале.

Ида при ремонте специально заказала большую книжную полку, «которая идет поверху, как в советском союзе», чтобы она могла хранить там свою коллекцию книг.

«Ну стиль у меня такой дома. Нравятся мне некоторые детали. И я так мечтала, что на этих полках появится красота! Спасибо тысячу раз!» — написала Ида.

Ранее стало известно, что мать Иды Галич Зарина попала в больницу в Москве после того, как упала и разбила голову в отеле.

Утверждалось, что женщина травмировалась в одном из московских отелей во время отдыха с дочерью в SPA. По словам блогерши, ее матери наложили швы, кроме того, ей сделали укол.