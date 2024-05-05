На концерт Мадонны пришли 1,6 миллиона человек

На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек
Концерт американской певицы Мадонны на пляже в Рио-де-Жанейро посетили 1,6 миллиона человек, сообщила газета The Guardian.
Концерт стал завершением мирового тура Мадонны Celebration. Вход был бесплатным.
Посетители заняли весь пляж Капокабана и прилегающие улицы. Некоторые фанаты пришли за несколько дней до концерта.
Власти Рио-де-Жанейро сообщили, что на организацию мероприятия было потрачено 20 миллионов реалов. Концерт принес городу около 300 миллионов.
В апреле на Мадонну снова подали в суд за позднее начало концерта. Трое фанатов заявили, что выступление началось на два часа позже запланированного, отмечает «Радиоточка НСН».