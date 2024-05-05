Васильев: на роль ведущей «Модного приговора» не стоило брать женщину

После длительного перерыва в эфир Первого канала вернулось шоу «Модный приговор». Вместо Александра Васильева ведет передачу теперь Александр Рогов. Его соведущей стала стилист из Казахстана Лилия Рах. Об этом пишет thevoicemag.ru.

Васильев рассказал, что поначалу второго судью искали в России.

«Никого не смогли найти. Они искали. Они же пробовали. Они попробовали четырех ведущих. Верник, один из них был — довольно известный актер, симпатичный очень, из МХАТ. Я его хорошо знаю. Потом был еще один актер, еще один не стилист, а просто человек из модного мира. Но они потерялись на фоне Эвелины. Главное, не очень большим спросом пользовались у публики», — объяснил он.

Историк моды с Лилией лично не знаком, так что составил о ней мнение, опираясь на беседы с коллегами.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии», — рассказал стилист в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз».

Однако Васильев считает, что на роль ведущего вообще не нужно было искать женщину.

«Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», — убежден он.

В марте 2022 года историк моды покинул Россию и обосновался во Франции. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.