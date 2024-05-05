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Васильев: на роль ведущей «Модного приговора» не стоило брать женщину

После длительного перерыва в эфир Первого канала вернулось шоу «Модный приговор». Вместо Александра Васильева ведет передачу теперь Александр Рогов. Его соведущей стала стилист из Казахстана Лилия Рах. Об этом пишет thevoicemag.ru.

Васильев: на роль ведущей «Модного приговора» не стоило брать женщину
© РИА Новости

Васильев рассказал, что поначалу второго судью искали в России.

«Никого не смогли найти. Они искали. Они же пробовали. Они попробовали четырех ведущих. Верник, один из них был — довольно известный актер, симпатичный очень, из МХАТ. Я его хорошо знаю. Потом был еще один актер, еще один не стилист, а просто человек из модного мира. Но они потерялись на фоне Эвелины. Главное, не очень большим спросом пользовались у публики», — объяснил он.

Историк моды с Лилией лично не знаком, так что составил о ней мнение, опираясь на беседы с коллегами.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии», — рассказал стилист в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз».

Однако Васильев считает, что на роль ведущего вообще не нужно было искать женщину.

«Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», — убежден он.

В марте 2022 года историк моды покинул Россию и обосновался во Франции. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

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