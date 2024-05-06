Сергей Лазарев выложил провокационное видео с Лерой Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев поделился провокационным видео с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Ролик с бывшей возлюбленной он разместил в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе", - говорит Лазарев, приобнимая Кудрявцеву и затягивая ее в кадр. Женщина сначала отворачивается от камеры, а затем соглашается, улыбаясь зрителям. На видео певец поставил знак "сердечко" и подписал "Звезды сошлись".

Подписчики телеведущей знают, что она уже несколько дней отдыхает в Турции с дочерью Марией. Отец семейства, хоккеист Игорь Макаров, несмотря на недавнее милое воссоединение с супругой, остался в Москве.

Поклонники Сергея Лазарева также в курсе, что он с детьми прилетел в Турцию в первых числах мая. Ближайший концерт артиста запланирован на 8 мая в Кондопоге.

Лазарев и Кудрявцева встречались с 2008 по 2012 год.