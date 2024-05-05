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Галустян рассказал, как ему удалось основательно похудеть

Михаил Галустян всерьез занялся своим преображением. При невысоком росте в 163 сантиметра он совсем недавно весил 80 килограммов.

Галустян рассказал, как ему удалось основательно похудеть
© РИА Новости

Теперь же его вес снизился до 66 килограммов. Как информирует портал prozvezd, потери 14 лишних килограммов комик смог добиться, изменив структуру питания. Вместо свинины и баранины он употребляет курицу, также почти исключил мучное, сладкое и другую калорийную пищу. При этом его рацион вовсе не беден и изредка он позволяет себе любимый шашлык.

«Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» - признался Галустян. .

В 2023 году Галустян оказался в санкционных списках Украины и Канады за поддержку России. Кроме того, в 2019 году его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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