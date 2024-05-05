Галустян рассказал, как ему удалось основательно похудеть

Михаил Галустян всерьез занялся своим преображением. При невысоком росте в 163 сантиметра он совсем недавно весил 80 килограммов.

Теперь же его вес снизился до 66 килограммов. Как информирует портал prozvezd, потери 14 лишних килограммов комик смог добиться, изменив структуру питания. Вместо свинины и баранины он употребляет курицу, также почти исключил мучное, сладкое и другую калорийную пищу. При этом его рацион вовсе не беден и изредка он позволяет себе любимый шашлык.

«Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» - признался Галустян. .

В 2023 году Галустян оказался в санкционных списках Украины и Канады за поддержку России. Кроме того, в 2019 году его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».