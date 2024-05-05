Крид заявил о планах на будущее

Егор Крид сообщил, что задумался о завершении музыкальной карьеры. Вернее, о перерыве на отдых, но довольно значительном. Речи идет о временном отрезке от одного до двух лет.

Крид раскрыл планы на будущее на своем недавнем стриме.

«Просто пожить для себя, не летать никуда, не давать концерты», — сказал он.

Музыкант добавил, что после возвращения он хотел бы записать последний альбом, всего один, а далее перейти к продюсерской деятельности, пишет портал super.ru.

«Реально уйти в бизнес, развивать других артистов. И все, больше не делать [альбомы], просто выпускать иногда, очень редко, песни для себя. Это все равно тяжело, п*****, каждый раз. Чтобы написать такую, как "Дым", надо, б****, нужно столько дерьма в жизни испытать. Чтобы просто родить эти строчки», — признался музыкант.

Композиция «Дым», о которой говорил Крид – о потерянной любви и расставании. Она только что появилась на его YouTube-канале. Клип снят на фоне красот Дагестана.

Сингл войдет в будущий альбом Крида. Название и дата выхода лонгплея пока неизвестны.