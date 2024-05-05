SZA заявила, что ее называют R&B-артисткой из-за цвета кожи

Певица SZA считает, что ее творчество относят к жанру R&B только потому, что она темнокожая. По мнению исполнительницы, такое упрощение не позволяет артистам пробовать что-то новое.

© Звук

«Джастина Бибера не считают R&B-артистом — он поп-артист, исполняющий R&B, фолк-музыку и все, что душе угодно. Я хочу, чтобы у меня была возможность делать все, что я пожелаю, без ярлыка, основанного на цвете моей кожи, или команде, с которой я работаю, или битах, которые я выбираю», — призналась SZA в интервью DAZED.

Тем не менее звезда уверена, что со временем люди научатся воспринимать друг друга, не вешая ярлыки.

Сейчас SZA работает над новым альбомом. Ее предыдущий полноформатник SOS вышел в 2022 году и объединил в себе несколько жанров, помимо R&B: поп, хип-хоп и соул. Релиз получил широкое признание критиков, а ряд ведущих изданий включил его в список лучших альбомов 2023 года.