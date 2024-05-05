Киркоров к празднованию дня рождения выстроил гостевой дом

Филипп Киркоров – владелец поместья площадью в гектар в Мякининской пойме Москвы-реки. Там у поп-короля отечественной эстрады особняк, часовня и причал.

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Филипп Бедросович был гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ, где рассказал, что на его территории очень не хватало гостевого дома.

«Гостей постоянно полон дом, кто-то спит на диване. Хочется, чтобы, погуляв, все шли в гостевой домик», - признался Киркоров.

И за считанные месяцы строители поставили трехэтажный дом с росписью под старинные фрески на фасаде. Дизайном нового строения занимался сам Филипп, пишет teleprogramma.pro.

«Кто-то заедает стресс бутербродами, а я что-то делаю по дому», - сказал он.

Внутри дома множество портретов самого хозяина, а комнаты сделаны тематическими в стиле различных красивых мест.

«На моем дне рождении все сидели на головах, места не так много. Ольга Бузова, Люся Чеботина. Анита Цой привезла корейской морковки. Давид Манукян подарил сумку в виде подводной лодки — она одна такая в мире, где он ее нашел. Яна Расковалова подарила мне перстень с моими инициалами и с камнем — это метеорит, он из космоса летел», - поделился Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров недавно поразил общественность новостью, что его наследники, 12-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин, вскоре получат собственные апартаменты. Киркоров поделился с журналистами «Московского комсомольца», что уже приобрел отдельное жилье для своих детей и оснастил его по последнему слову техники, включая систему «умный дом» и унитазы с подогревом.

Такое решение певец объясняет желанием подарить детям независимость, и возможность жить самостоятельно в ближайшем будущем.