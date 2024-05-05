Рудковская рассказала о секретах красоты Водяновой

Наталье Водяновой 42 года и у нее пятеро детей. Тем не менее она продолжает участвовать в неделях моды и удивлять всех точеной юношеской фигурой и молодым лицом.

При этом, как рассказала Яна Рудковская, которая дружит с Натальей уже много лет, Водянова никогда не прибегала к пластическим операциям. И даже не колола ботокс. Об этом пишет

teleprogramma.pro.

Тем не менее, топ-модель уделяет свей внешности много внимания. При этом она работает над своим лицом, так как на лбу Водяновой уже в детстве стали появляться морщинки.

«Наташа несколько лет каждый день делает гимнастику и массаж лица, головы и шеи. Старается делать в конце дня.

А ее морщины на лбу появились еще в юности из-за активной мимики, в интервью поделилась, что мама ее за это ругала даже», — объяснила Рудковская.

Муж уроженки Нижнего Новгорода, всемирно известной модели Натальи Водяновой — Антуан Арно — является сыном одного из богатейших людей планеты. Состояние отца Антуана Арно и свекра Натальи Водяновой — Бернара — оценивается в 233 миллиарда долларов.

Этот человек является самым богатым в мире, он возглавляет список Forbes второй год подряд. В молодости купил модный дом Christian Dior. Через некоторое время была основана компания LVMH — в нее входят 75 самых знаменитых люксовых брендов.