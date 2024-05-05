Стилист выдал постыдную тайну Пугачевой и Киркорова

В мире шоу-бизнеса, где каждый внешний образ может стоить миллионы, не все блестит золотом, как кажется на первый взгляд. Недавно всплыла информация, которая может серьезно пошатнуть имидж двух гигантов российской эстрады — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Джордж Ровалс (George Rovals), стилист, который на протяжении многих лет создавал образы для этих артистов, выступил с сенсационным заявлением.

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По его словам, звезды ни разу не компенсировали его труд материально. Ровалс делал свою работу буквально за «спасибо», надеясь, возможно, на признание и карьерный рост благодаря сотрудничеству с такими выдающимися личностями.

«Алла никогда мне не платила за труд. Киркоров тоже не платил. Они все привыкли, чтобы им все бесплатно делали», — откровенно признался стилист в интервью для «Московского комсомольца».

Ситуация набирает обороты, поскольку общество начинает задаваться вопросом о моральных и этических сторонах такого поведения со стороны звезд. На фоне растущего внимания к правам и оплате труда в креативных профессиях, история Ровалса может вызвать серьезное обсуждение и даже пересмотр отношений между артистами и их командами.