Стало известно, как зарабатывают внуки Виторгана в Израиле

Внуки Виторгана в Израиле работают догситтером и официантом
Сын Максим и внуки Полина и Даниил Эммануила Виторгана окончательно переехали в Израиль. 84-летний актер переживает за молодое поколение, дела у которых идут не так хорошо, как хотелось бы. Об этом Эммануил Гедеонович рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Полина — актриса, в Москве снималась в кино и работала в молодежном театре. На земле обетованной она попробовала трудиться помощником бухгалтера, ухаживала за цветами цветы в офисе и занималась догситтерством, пишет Экспресс Газета.
Внук Виторгана, Даниил, отслужил в израильской армии. Сейчас молодой человек работает официантом в одном из ресторанов Тель-Авива.
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Виторган-старший и его супруга Ирина стараются помочь Полине с Даниилом несмотря на то, что растят собственных детей. Деньги наследникам они по возможности передают через друзей.
Отметим, что Полина жила некоторое время в Израиле два года назад, однако потом она отправилась в путешествие по миру.
«Как мне стало понятно два года назад, строить планы – напрасный труд, жизнь решает по-своему. Но если говорить о желаниях, то я очень хочу работать в Израиле. Я чувствую здесь свою силу, черпаю энергию в языке, в атмосфере», –делилась дочь Виторгана с журналистами местного издания «Вести».