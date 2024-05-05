Стало известно, как зарабатывают внуки Виторгана в Израиле

Сын Максим и внуки Полина и Даниил Эммануила Виторгана окончательно переехали в Израиль. 84-летний актер переживает за молодое поколение, дела у которых идут не так хорошо, как хотелось бы. Об этом Эммануил Гедеонович рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Полина — актриса, в Москве снималась в кино и работала в молодежном театре. На земле обетованной она попробовала трудиться помощником бухгалтера, ухаживала за цветами цветы в офисе и занималась догситтерством, пишет Экспресс Газета.

Внук Виторгана, Даниил, отслужил в израильской армии. Сейчас молодой человек работает официантом в одном из ресторанов Тель-Авива.

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Виторган-старший и его супруга Ирина стараются помочь Полине с Даниилом несмотря на то, что растят собственных детей. Деньги наследникам они по возможности передают через друзей.

Отметим, что Полина жила некоторое время в Израиле два года назад, однако потом она отправилась в путешествие по миру.