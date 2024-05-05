Волочкова продемонстрировала хорошую спортивную форму

Анастасия Волочкова на фоне разгоревшегося скандала об ее алкогольной зависимости продемонстрировала очередной шпагат. Балерина находится на отдыхе на Мальдивах, но и там не забывает о тренировках, сообщает gazeta.ru.

Волочкова выложила в микроблог фотографию, где она делает растяжку на поручнях беговых дорожек. На этот раз танцовщица сделала поперечный шпага

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«По многочисленным просьбам. Пока из зала…» — подписала кадр Анастасия.

Ранее Екатерина Гордон высказалась после поста Анастасии, что «ее надо спасать от алкоголизма», а также посоветовала балерине гнать от себя подальше людей, которые позволяют выставлять такое. Лера Кудрявцева пошла дальше и обратилась к СМИ с просьбой помочь Волочковой, а не глумиться над ней.

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