Кендрик Ламар выпустил очередной дисс на Дрейка Not Like Us

Рэпер Кендрик Ламар опубликовал третий за прошедшие 36 часов дисс на Дрейка. В новом треке Not Like Us артист обвиняет оппонента в том, что тот интересуется девушками намного младше него.

Накануне Дриззи и Кендрик выложили диссы одновременно: первый выпустил сингл Family Matters, а второй — Meet the Grahams. Кроме того, на днях Ламар представил треки 6:16 in LA и Euphoria.

Новый виток бифа исполнителей начался с выхода альбома Metro Boomin и Future «WE DON’T TRUST YOU» в марте. В нем на треке Like That Кендрик прошелся по Дрейку и J. Cole. Ответный удар последовал в сингле Push Ups.