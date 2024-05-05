Гордон и Кудрявцева предложили оплатить лечение Волочковой

Анастасия Волочкова вновь в эпицентре скандала. Балерина приехала на Мальдивы, и даже там нашла повод наброситься на подписчиков с нецензурной бранью в соцсетях. Правда, позднее удалила свои посты.

Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева призвали срочно спасать Анастасию от пьянства, информирует «Комсомольская Правда».

Волочкова в резкой форме посоветовала дамам не лезть в ее жизнь, а если они действительно хотят помочь, то не устраивать публичных скандалов, а просто позвонить.

В ответ на это Кудрявцева опубликовала в соцсетях скрины переписки с Волочковой. Телеведущая отправила балерине дружеское сообщение, в котором вызвалась помочь ей с лечением и клиникой. Но Анастасия ее проигнорировала.

В свою очередь, Катя Гордон предложила, если нужно, оплатить Анастасии лечение.

«Одна публичная дама спивается. Это знают и видят все. Над ней смеются. Ее имидж уже нельзя назвать имиджем: скандалы дикого, земляного уровня, которые даже не хочется перечислять. Периодически, явно в нетрезвом виде, она или записывает, спотыкаясь в словах, ролик и публикует его, или ее прорывает на текст на тему: «Я богатая, а вы — нищеброды и завистники». Моя подруга не публично, за кадром предложила ей помощь. Честно… Мы бы оплатили ей и лечение, и психиатра, если надо. Вместо этого - старая песня про «вы мне завидуете» и поток грязи. Синька - это зло», - сказала Гордон.

Анастасия в продолжение темы сообщила, что уже давно не употребляет даже просекко, а ведет здоровый образ жизни. И опубликовала свое фото на кокосовой пальме

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«Просекко я не пью вовсе и уже давно, так что переживающие за меня могут успокоиться и заняться собой. А на Мальдивах я всегда налегаю на кокосовую воду, очень полезно. И сама, как обезьянка, забираюсь на пальмы, добывая кокосы», - написала она в микроблоге.

Ранее балерина рассказывала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. По словам артистки, она позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.

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