Волочкова снялась в прозрачном платье с цветами

Балерина Анастасия Волочкова снялась в элегантном образе во время своего отдыха на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Анастасия Волочкова предстала перед камерой в темно-сером прозрачном макси-платье, которое было украшено цветочной вышивкой. Балерина дополнила его красным браслетом и несколькими кольцами. Танцовщица собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж. Поклонники оценили наряд знаменитости.

«Просто красавица! Так держать!», «В платьях вам намного лучше, чем в шортах», «Красавица. Как будто русалка из воды вышла», «Роскошная!», «Русалка», «Ну если красиво, то красиво», «Превосходно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

3 мая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что балерину нужно спасать. Позже танцовщица ответила телеведущей. Артистка опубликовала фото, где она в бикини висит на дереве и призвала поклонников не переживать по поводу слухов о своем алкоголизме.