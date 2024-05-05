Вера Брежнева удивила фанатов откровенными фотографиями
Вера Брежнева снялась топлес в откровенной фотосессии
Певица Вера Брежнева привлекла внимание поклонников, опубликовав в личном блоге фотографии с последней фотосессии, на которых позирует топлес.
На снимках артистка предстала в джинсах свободного кроя, что добавило непринужденности и естественности.
Брежнева отметила, что «обожает это», имея ввиду съемки. Это заявление быстро нашло отклик у подписчиков, которые не скрыли восхищения. Фанаты отметили ее природную красоту и отсутствие хирургических вмешательств.
© ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица активно делится своими успехами в восстановлении формы после периода «беспорядочного питания», который длился почти год.
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