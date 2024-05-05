Вера Брежнева удивила фанатов откровенными фотографиями

Вера Брежнева снялась топлес в откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева привлекла внимание поклонников, опубликовав в личном блоге фотографии с последней фотосессии, на которых позирует топлес.

На снимках артистка предстала в джинсах свободного кроя, что добавило непринужденности и естественности.

Брежнева отметила, что «обожает это», имея ввиду съемки. Это заявление быстро нашло отклик у подписчиков, которые не скрыли восхищения. Фанаты отметили ее природную красоту и отсутствие хирургических вмешательств.

© ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица активно делится своими успехами в восстановлении формы после периода «беспорядочного питания», который длился почти год.

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