Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской по-прежнему не утихает. Накануне Филипп Бедросович в эфире шоу «Сплетни-шейкер» обозвал Любовь Залмановну «попрошайкой», которая «выклянчивала шмотки». Об этом пишут news.ru.

Филипп сообщил, что он любит дарить дорогие и нужные подарки своим коллегам-женщинам. В их число ранее входила и Успенская. Но, по его словам, наступил момент, когда королева шансона начала принимать дары как должное и даже их требовать.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка, — заявил певец.

Артисты невзлюбили друг друга после интервью Успенской, которое она дала Алене Жигаловой на YouTube-канале в программе «Алена, блин!». Успенская тогда напомнила о скандальной истории, когда поп-король ударил девушку, а также шокировала всех новостью о том, что, оказывается, Филипп предлагал ей руку и сердце перед свадьбой с Аллой Пугачевой.

Киркоров на шоу «Маска» оскорбил Рубальскую

Масло в огонь подлила история с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Киркоров яростно защищал хирурга, а певица, наоборот, критиковала его за халтурную работу.

Накануне Киркоров отпраздновал свое 57-летие в компании близких людей дома после заявлений об отказе от грандиозного пиршества.