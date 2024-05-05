Чичерина выступила с концертом в зоне СВО

Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

Места в зрительном зале заняли бойцы, исполняющие воинский долг на передовой. В перерыве между боевыми задачами они послушали песни любимой исполнительницы.

«Сегодня к нам приехал ансамбль песни и пляски ЦВО. Также привезли нам неожиданного гостя Юлию Чичерину. Все мы ее хорошо знаем. Очень приятно было на нее посмотреть, послушать ее песни. В целом, очень приятно, что ребята знают о нас, помнят и приезжают сюда, в зону СВО», - сказал военнослужащий ЦВО с позывным «Переводчик».

Артисты устроили настоящий концерт. На сцену вышла Юлия Чичерина.

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Вместе с музыкантами исполнила свои песни и композиции других артистов. Многие зрители в зале подпевали исполнительнице.

«С нами выступала Юлия Чичерина, ну или мы с ней. Бойцы сразу воодушевились, когда увидели своего кумира. Прозвучали известные песни. Такие мероприятия очень важны для бойцов. Они дают им возможность немного отдохнуть. Поэтому стараемся почаще выступать», - отметил артист ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным «Ювелир».

По завершению выступления военнослужащие поблагодарили артистов и музыкантов оглушительными овациями, а благодарные зрители попросили известную артистку оставить автограф на память.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.